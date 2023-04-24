Çorum’da görev yapan Diş Hekimi Abdullah Altuner (27), Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; kaza Sungurlu-Çorum yolu Koparan mevkiinde meydana geldi.
Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan aki Diş Hekimi Abdullah Altuner (27) yönetiminde ki 19 AG 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi.
Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aslen Tokatlı olan ve Çorum’da görev yapan Diş Hekimi Abdullah Altuner’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)