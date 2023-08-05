Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Fatma K. (29) idaresindeki 19 BC 150 plakalı otomobil Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının annesi Emine B. (49) ambulansta kızını görünce fenalaştı.
Yaralı Fatma K. ile fenalaşan annesi Emine B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.