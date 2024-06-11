Çorum ’da hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Emin Serdar K. idaresindeki 19 TV 393 plakalı hafif ticari araç ile Umut Yıldırım'ın kullandığı elektrikli motosiklet, Kunduzhan Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta çarpışmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Yıldırım(20) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Umut Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.