Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Mahmatlı köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ergülü V. (42) yönetimindeki 46 AFV 148 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret V. (35), Kürşat V. (16), Enes Baran V. (13), Yağız Bulut V. (5) ve Ada V. (1) yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.