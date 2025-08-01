Buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çorum Merkez Eşençay Köyü Söğütseki Mahallesi’nden Süleyman Keçeci, sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Eşençay Köyü'nden, Seyit Ali ve Adem Keçeci'nin babası, CHP önceki dönem il yöneticilerinden Süleyman Keçeci (69), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Umut köyü Bayraktepe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Keçeci (69) idaresindeki 05 LN 176 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Römorkta yüklü buğday etrafa saçılırken, sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında Dede Şahin Polat ve Ali Ekber Dede’nin gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Eşençay Söğütseki köyünde toprağa verildi.