Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da defnedildi.
CENAZELERİ OSMANCIK VE BAYAT’A GELDİ
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Tahtakılıç, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyünde, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Çelebi de. Bayat ilçesine bağlı Pancarlık köyünde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.