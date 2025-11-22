Merkez Çanakçı Köyü’nden Hüseyin Güngören, geçirdiği bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Hasan Güngören’in oğlu, Gülben Güngören’in eşi, Hayal ve Ateş’in babaları olan Hüseyin Güngören (38), dün akşam Seydim köyü mevkiinde park halinde olan vince, 2 otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Hüseyin Güngören’in cenazesi bugün saat 13.00’de Çanakçı Köyü Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme merasiminin ardından saat 14.00’de köy mezarlığında toprağa verilecek.
Muhabir: Fatih Battar