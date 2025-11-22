TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti kararı verilen hakemlere ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verildi. Bu hakemlerden 67'si karara itiraz etti.

82 hakem itiraz etmedi

Tahkim Kurulu itirazları değerlendirdi ve verilen hak mahrumiyeti kararlarını onadı. PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Ayrıca PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesi ise kurulda devam ediyor.