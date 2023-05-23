MURAT KARASU

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 28 Mayıs’ta yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için açıklamalarda bulundu.

Seçmenlere ‘rehavete kapılmayın’ uyarısında bulunan Kaya, Cumhur ittifakı seçmenlerinin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinen Milletvekili Kaya, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimin yüzyılın seçimi olduğunu belirten Kaya; “Bu seçim dış güçler tarafından yönetilen Millet ittifakı ile milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimidir. Bu seçim Emperyalist güçlerin kumandası ile Anti-Emperyalist liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında geçecek bir seçimidir. ‘Nasıl olsa kazanıyoruz-kazanırız’ düşüncesi Millet İttifakı’na yarar. Bu nedenle mutlaka sandığa gidilmesi gerekiyor ve daha çok çalışmamız elzem olmuştur. Çevremizdeki insanlarımızı da mutlaka sandığa gidip, kazanma azmimizi diri tutup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermelerini sağlayalım” ifadelerini kullandı.