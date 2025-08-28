Keçiörengücü pazar günü evinde konuk edeceği Çorum FK maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde ilk iki haftayı dört puanla tamamlayan geçtiğimiz hafta sonu Boluspor’a İstanbul’da oynadığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olan Keçiörengücü bir günlük iznin ardından Teknik Direktör Sedat Ağcay yönetiminde tesislerde ilk antrenmanını yaptı.

Yeniden anlaşma sağlanan Diouf’un da katıldığı antrenman öncesi Sedat Ağçay futbolculardan Boluspor maçını unutmalarını hafta sonu sahalarında oynayacakları Çorumspor maçına motive olmalarını istedi.

Ağçay yönetiminde Çorum FK maçının hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdüren mor beyazlılar bugün yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.