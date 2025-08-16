Çorumlu Teknik Adam Kenan Aşkan bu sezon 3. lige yükselen Suvermez Kapodakyaspor ile anlaştı. Aşkan’ın yardımcılığınada Çorum FK alt yapısında başarılı çalışmalara imza atan Burak Çamlıbel yapacak.

Uzun yıllar üst liglerde forma giydikten sonra Teknik adamlığa başlayan Kenan Aşkan, Gaziantepspor’da BAL sorumlusu Dilyarbekirspor, Zonguldakspor ve Serikspor kulüplerinde Şenol Demir’in ekibinde görev yapı. İki sezon Çorum FK’da Serkan Özbalta’ın ekibinde antrenör olarak görev yapan Teknik Direktör olarak ilk imzayı bu sezon 3. lige yükselmeyi başaran Su Vermez Kapadokyaspor’da attı.

Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Kenan Aşkan yardımcı olarakta Çorum FK alt yapısında başarılı çalışmalar imza atan genç teknik adam Burak Çamlıbel’i götürdü.