MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 4-2 yendikleri maçta takımının performansından dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, Ankaragücü taraftarının maç öncesi yaptığı koreografinin tüylerini diken diken ettiğini belirterek sözlerine başladı.



Taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Koçak, "Önemli bir galibiyet aldık, takımımla gurur duyuyorum. Sevinçliyiz ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü bir kupa maçımız var. Adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz. Futbolcuların özverisi çok büyüktü. Bu galibiyet futbolcularımın başarısıdır." dedi.

Editör: Anadolu Ajansı