İnşaat Mühendisi ve aynı zamanda iyi bir Çorum FK taraftarı olan Kenan Şahin sosyal medya hesabından güzel bir paylaşım yaptı.

Çorum FK’nın başarısı gelinen bu nokta ve şehrin ilgisizliğini açık ve net olarak ortaya koyan cümleler.

Dolar, Euro, TL isteyen yok, Altın yada hisse senedi isteyen de yok..

Stadı doldurun, Şehri bayraklarla donatın, sonra da Süperlig sevincine ortak olun, sadece bu...

Oğuzhan başkan, şehrimizde kimden ne istemiş ki ?, Emek verdiler, sponsor buldular, takım kurdular, Ve 1967 de kurulmuş bir takımı,

Süper ligin kapısına kadar getirdiler, bunun karşılığı ne istiyorlar, hiç birşey. Stadı doldurun, bayrakları asın yeter,

Tam 57 yıldır, bugüne hazırlandık, 57 yılda kimler geldi, kimler geçti. Bu günleri görüpte, sevinmeyenin toprağından şüphe ederim.

Bu takım süper lige çıkacak, Ya sizle, ya da sizsiz. Bu takım mücadele azmiyle süper ligi hakediyor, Ama bu seyirciyi hak etmiyor.

Hemşehrilerim, komşularım, dostlarım, ayağa kalkın sevinin, bayrakları asın, formaları giyin, Biz süper lige gidiyoruz, Sevincimize siz de katılın.