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Gazetemizi ziyarette yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, kendi adaylarını çıkaracaklarmış gibi seçimlere hazırlandıklarını belirterek, ittifakla ilgili son sözü genel merkezlerin söyleyeceğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, İl Sekreteri Talip Kazak ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Burak Konyalıoğlu ile gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, ziyarette yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin 14 ilçe, 2 belde olmak üzere 16 yerde de kendi adaylarını çıkarmak olduğunu belirten Cıplak, “İttifakın olup olmayacağı genel merkezimizin takdiri. Biz buralarda kendi adayımızı çıkaracakmış gibi çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı ile güzel bir ivme yakaladık. CHP son genel seçimde merkezde birinci parti oldu. Birinci parti olmaları sebebiyle Çorum’da ittifak olması gündemde. Yine son genel seçimde 20 yılın ardından milletvekili çıkardık. Partimize büyük bir teveccüh söz konusu. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Son kararı genel merkezlerimiz verecek” diye konuştu.

Cıplak, MHP’de aday adaylığı başvuru süresinin ise 15 Aralık’ta sona ereceğini hatırlattı.