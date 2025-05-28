Kılıç Petrol sahibi Adem Kılıç baba ve oğul Kalander’e kıspet hediye etti. Havaların ısınması ve yağlı güreş sezonunun başlamasının ardından Ömer Faruk Kalender ve oğlu Enes Yasin Kalender’e Kılıç Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç tarafından kıspet hediye edildi.

Kıspetleri Çorum Shell Kılıç Petrol Müdürü Mehmet Akın’dan alan Ömer Faruk Kalender kendilerine ve güreşe destek veren Adem Kılıç ve Mehmet Akın’a teşekkür ederek elde edecekleri başarılar ile onları gururlandıracaklarını söyledi.