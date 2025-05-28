Mersin Erdemli’de yapılan Trap yarışmalarında Çorum Avcılarspor kulübünden İsa Caymaz gençler kategorisinde birinciliği kazandı.

23-25 Mayıs tarihlerinde Mersin Erdemli Atıl Poligonunda yapılan Trap yarışmalarında Çorum’dan 21 sporcu katıldı. Gençler kategorisinde mücadele eden İsa Caymaz eleme atışları sonunda finale kaldı ve finalde de tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride ilimizden Ertuğrul Çöp ise finale kaldı ve final atışları sonunda beşinci oldu.

Trap İl Temsilcisi Fikret Sin, müsabakaların Akdeniz’in sıcak rüzgarı ve tuzlu havasına rağmen sporcuların çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Çorum’un Atıcılıkta her zaman yeni isimler çıkardığını ancak atış poligonu olmaması nedeni ile sağlıklışartlarda çalışma imkanı bulamadıkları için daha büyük başarılar kazanamadıklarını belirten Fikret Sin bunun içinde yılmadan usanmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek müsabakalarda kazandıkları başarılar nedeni ile genç sporcuları tebrik etti.