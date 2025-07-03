Haziran ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Temmuz ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan Haziran enflasyon verisiyle birlikte Temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 43,23 açıklandı.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor.

Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.