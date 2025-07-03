Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk etap kampını Gerede Esentepe Otel’de Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 10’da otel sahasında yaptığı antrenman kuvvet ağırlıklı yapıldı. Sahanın farklı noktalarına konulan kuvvet aletlerinde iki seri olarak futbolcular tempolu bir antrenman çalışma yaptıran teknik direktör Tahsin Tam daha sonra fonksiyonel kuvvet egzersizleri yaptırdı.

Çalışmanın son bölümünde ise Mas (maksimal oksijen kullanımındaki en düşük koşu hızı)koşusu ile günün ilk antrenmanını tamamladı.

Çorum FK günün ikinci antrenmanını ise akşam saat 18’de yine otel sahasında yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla çabukluk ve koordinasyon hareketleri ve son bölümde ise yarı sahada toplu çalışma ile sona erdi.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.