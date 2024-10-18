Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik tahsilat ve ödemelerinin banka ve PTT aracılığıyla yapılmasını zorunlu kılan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, mükellefler ve mükellef olmayanların muamelelerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka, diğer finansal kuruluşlar veya posta idarelerinden alınan belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğunu getiriyor.

Tebliğ, aynı zamanda bu zorunluluğun kapsamı ile uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi konusunda Bakanlığa yetki veriyor.

CEZAİ YAPTIRIMI OLACAK

Tebliğe göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellef olmayanların gerçekleştirdiği iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan bankalar ile Posta Hizmetleri Kanunu’na göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirilmesi gerekecek. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise cezai yaptırımlar uygulanacak.

Konut ve iş yeri kiralayanlar ile kiraya verenler, kira bedellerinin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT üzerinden belgelendirmek durumunda olacak. Ayrıca, haftalık, günlük veya benzeri kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tüm tahsilat ve ödemeler de bu tevsik zorunluluğu kapsamına girecek.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE CEZA UYGULAMASI

Tevsik zorunluluğunun kapsamı ve tevsik zorunluluğu getirilen işlemlerde belge düzeni

Konutlarda ve iş yerlerinde, konutunu ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamındadır.

Konut ve iş yerini kiraya verenler ve bunları kiralayanların, kira bedeline ilişkin mahkeme ve icra yoluyla veya ayni olarak yaptıkları tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamında değildir.

Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilir.

BANKALAR VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracı kılınmak suretiyle; para yatırma, havale, EFT, çek, banka ve kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Kişilerin kira ödemelerini; banka şubelerine giderek T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ad soyad/unvan bilgileri ve “kira ödemesi” açıklamasıyla kiraya verenin hesabına yatırması durumunda da tevsik yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

CEZA UYGULAMASI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesiyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Anılan madde uyarınca, bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanların her birine, her bir işlem için 28/7/2024 tarihli ve 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca;

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20.000 Türk lirasından, İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10.000 Türk lirasından,Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 5.000 Türk lirasından, az olmamak üzere işleme konu tutarın %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon Türk lirasını geçemez. Tevsik zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların; durumu, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına bu düzenleme uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Örnek 1: Gayrimenkul sermaye iradı yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan (A), sahibi olduğu gayrimenkulünü, 2024 yılında mükellefiyeti bulunmayan (B)’ye konut olarak kiraya vermiş olup konutun aylık kira bedeli 20.000 TL’dir.