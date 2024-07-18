Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü her sezon olduğu gibi bu yılda Yeni Şehir Stadyumunun kırık koltuklarını ihale ile yenileyecek.

Çorum FK maçlarında taraftarların kırması nedeni ile bozulan görüntü ve yeni sezonda taraftarların daha rahat ortamda maç izlemesine imkan sağlamak için her sezon başı yenileme çalışması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu sezon sayının arttıtığı belirtti.

İl Müdürlüğü yetkilileri kırılan koltukların bir bölümünü diğer kırılan koltukların malzemeleri ile onardı ve yeniledi.

Yenileme imkanı bulunmayan 865 adet koltuk için ise ihale süreci başlatıldı.

Kırılan 865 koltuğun yenilenmesi için 1 Ağustos perşembe günü saat 10’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda ihale yapılacak.

Alıcı firmanın koltukları bir ay içinde tamamlayarak hizmete hazır hale getirmesi bekleniyor.