FATİH BATTAR
Kırkdilim’de geçtiğimiz yıl meydana gelen heyelan nedeniyle T1 tüneli çıkışına Karayolları Genel  Müdürlüğü tarafından geoteknik proje hazırlandı.

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Bakanlık tarafından proje onaylanırken, heyelan bölgesinde aç-kapa imalatı başladığı öğrenildi.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre, T1 tünelinde  kazı-destekleme çalışmaları devam ederken, T1 tünel girişi devamındaki yarma şevinde meydana gelen heyelan sebebiyle sondaj çalışmalarının tamamlandığı ve geoteknik proje hazırlanarak bakanlık onayına sunulduğu aktarıldı. Heyalan bölgesinde aç-kapa imalatına başlanıldığı öğrenildi.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü tünellerin son durumu ile ilgili de şu bilgileri verdi; 

“T1 tüneli 1.389 m uzunluğunda olup sol tüp 123 Ano, sağ tüp 119 Ano toplam 242 Ano imalatı tamamlanmıştır. T1 tünelinde çalışmalar devam etmektedir. T2 tüneli 1.157 m ve T3 tüneli 1.553 m uzunluğunda olup nihai beton imalatları tamamlanmıştır. %85 tünel imalatları tamamlanmıştır. T1 tüneli çıkışında yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce Geoteknik Proje hazırlanarak onaylanmış olup 130 m 9x6 ebatındaki aç-kapa imalatına başlanılmıştır."