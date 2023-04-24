FATİH BATTAR

Kırkdilim'de dün öğle saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda Çorum istikametine gelen İlhan Yalçın yönetimindeki 06 AU 178 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat Özdemir yönetimindeki 19 BH 061 plakalı araç Kırkdilim girişinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 178 plakalı otomobil istinat duvarına çarparken, diğer araç ise devrildi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kazada ölenlerin Osmancık Akören köyünden Nevzat Yalçın ve Nezaket Yalçın ile Dodurga Berk köyünden Güldane Özdemir olduğu tespit edildi.

Yaralanan sürücüler İlhan Yalçın ve Esat Özdemir ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.