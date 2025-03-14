Kırmızı Siyaha aşık çok sayıda taraftar vardır.

Bunların içinde camianın yakından tanıdığı bir isim Mehmet Balalan.

Sincan’da oturuyor, Çorum FK’nın Ankaradaki tüm maçlarında onu tribünde görebilirsiniz. Onunla yetinmez bir çok deplasmanda kırmızı siyahlı forma aşkına yollara düşer takımını yalnız bırakmaz. Geçen sezon Erzurumspor maçı içinde yollara düştü.

Çorum’da oynanan bir çok maçlarda Ankara’dan gelerek takımına destek veren Mehmet Balalan, Çorum’da oturupta maça gelmeyenleri sitemlerini bu yolla iletiyor. Pazar günü Gençlerbirliği maçında da görevini yaptı . Kırmızı Siyahlı kaşkolu ile tribündeki yerini aldı ve doksan dakika boyunca takımına destek verdi.

Maçın sonunda ise galibiyet sevincini diğer taraftarlarla birlikte yaşadı. Mehmet Balalan maçın ardından ise yukardaki fotoğrafı paylaşarak ‘Mutluluk dorukta Eryaman Stad’ında notunu yazdı.