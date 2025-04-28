İzmir’de çekildiği iddia edilen görüntülerde, iki kız öğrencinin saç saça kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ortaokul öğrencisi 2 kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce kız öğrenciler saç saça, baş başa birbirlerini darp etti.

Olay sırasında diğer öğrenciler çevrelerini sararak kavgayı izledi. Bazı öğrencilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.