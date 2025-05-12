Çorum’un Uğurludağ İlçesi’ne bağlı Kızağlı Köyü’nde yıllardır süregelen manevi bir gelenek bu yıl da yaşatıldı.

Köy halkı, rahmetin ve bereketin simgesi olan Geleneksel Yağmur ve Şükür Duası için bir araya geldi. Etkinlikte, hem geçmişler dualarla yâd edildi, hem de bolluk ve bereket için semaya eller açıldı.

Köy mezarlığının ziyaret edilmesiyle başlayan programda, geçmişler için dualar okundu. Ardından köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, hem hayırlı yağmurlar hem de bereketli bir hasat mevsimi için ellerini semaya açtı.

Kızağlı Köyü Muhtarı Osman Uluşahan ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Satılmış Karataş organizasyonun birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ettiler. Muhtar Uluşahan ve Dernek Başkanı Karataş, "Gelemeyen ama gönlü burada olan tüm hemşehrilerimize de minnettarız. Bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz inşallah" dediler.