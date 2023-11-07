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Kızılay Çorum Şubesi Kızılay Haftası nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenledi.

Kutlamalar kapsamında okullarda ve pek çok noktada eğitim ve tanıtım çalışmaları ile gençlik buluşmaları yapıldı. Ayrıca Ankara Kızılay Sokağına da gezi düzenlendi.

AHL Park AVM’de de çocuklar için çok sayıda aktivite gerçekleştirildi.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası kutlanıyor. Hafta boyunca tüm eğitim kurumlarında hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında yaralara merhem, insanlığa umut olmaya devam eden Türk Kızılay'ının önemi ve faaliyetleri çeşitli etkinliklerle öğrenci ve öğretmenlere etkinlikler ile anlatılıyor.

Hafta kapsamında Çorum’da da il merkezi ile ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Ankara Kızılay Sokağına gezi düzenleyerek Kızılay’ı daha iyi tanıma fırsatı buldular.

Çorum Kızılay ise AHL AVM’de 2 gün süren ve çocuklara yönelik bir kutlama programı düzenledi.

Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, çocukların başarıya ulaşmalarındaki engelleri ortadan kaldırmak istediklerini ve onlara daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirtti.

Kızılay'ın faaliyetlerini tüm öğrencilere anlatarak onlarda sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, Kızılay'ın afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede insanlığa hizmetleriyle dünyaya rol model olduğunu ifade etti.

Kızılay’ın dünyadaki en köklü ve güçlü yardımlaşma teşkilatlarından birisi olduğunu ifade eden Yıldırım, Kızılay'ın kurulduğu ilk günden bugüne faaliyetlerine ara vermeksizin daha güçlü ve dirençli bir toplum oluşturmak için halk sağlığını koruyup geliştirici çalışmalar yaptığını söyledi.

Yıldırım, “Kızılay, sadece ülkemizde değil; sınırlarımızı aşan, gönül coğrafyamızda din, dil, soy ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan, dünyadaki en köklü ve güçlü yardımlaşma teşkilatlarımızdan biridir. Kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamış, kırmızı hilalimizi tüm insanlığın yüreğine sevgiyle fedakârlıkla kazımıştır. Dünyanın neresinde bir acı varsa Kızılay'ımız orada olmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.