Türk Kızılay Alaca Şubesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve gıda desteğinde bulundu.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya büyük gayret gösteren Türk Kızılay Alaca Şubesi, yaklaşan kış ayları öncesinde hava sıcaklarının iyice azalmasıyla birlikte gönüllülerin desteğiyle yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve gıda desteğinde bulundu.

Kızılay gönüllüleriyle birlikte gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda kolisi ve mevsime uygun kıyafetler kendilerine teslim edildi.

Ziyaretler sırasında ailelerin talepleri dinlenerek, ilerleyen süreçte ihtiyaçların devamlılığı konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Türk Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, iyiliğin bulaşıcı olduğunu ve birlikte çoğalacağına vurgu yaparak, “Kızılay olarak bizim en büyük gücümüz, gönüllülerimiz ve iyiliksever vatandaşlarımızdır. Birlikte hareket ettiğimiz sürece daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen tüm gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kızılay Alaca Şubesi olarak, ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve iyilik köprüleri kurmaya devam edeceğiz” dedi.