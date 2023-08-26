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Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak’tan kova kova su çekerek ırmak kenarındaki ağaçları suladı.



Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağaçların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için doğasever bir vatandaş tarafından hemen hemen her gece sulandığı öğrenildi.

Vatandaşın örnek davranışı çevre sakinlerinin takdirini toplarken cep telefonu kamerası ile o anlar da görüntülendi. Görüntülerde, bir adamın ilçe merkezinden geçen sulama kanalından kova ile çektiği suları kaldırımdaki ağaçların dibine döktüğü görülüyor.