Büyükler, "Karı-koca gençlikte hayat arkadaşı, ihtiyarlıkta birbirlerinin doktoru, yaşlılıkta ise birazcık dırdırıdır" derler. Bu bağlamda gerek köyümüzde gerekse görev yaptığım köylerde, yaşlı karı-kocaların zaman zaman doğal olarak acı-tatlı tartışmalarına, dünü-öncesini karşılıklı sorgulamalarına şahit oldum. Biraz dolum noktasına gelen yaşlılar, özellikle düğünde, bayramda gurbetten gelen oğullarına, kızlarına ve yakın misafirlerine içlerini dökme ihtiyacı hissediyorlar.

Yoksa sevabıyla günahıyla yolun sonuna gelen yaşlılarımızın ayrılmak gibi bir niyetleri asla olamaz. Onlarda elektrikler kolay kolay kesilmez. Çevreye baktıkları zaman, özellikle hanımları rahmetli olan yaşlılarımızın durumlarının hiç de iç açıcı olmadığını yakından görürler. Bazen gururlarından açıkça diyemeseler de inanıyoruz ki kalben, "Allah, Koca Karı'ya uzun ömür versin, ben ondan önce gideyim. Benim kahrımı ne oğlum, ne kızım, ne de gelinim çeker. Kimsenin yanında rahat edemem" derler.

Şehirlerin sıkıcı ortamından kurtulup birkaç günlüğüne köye gelen çocuklar, anne-babalarının lüzumsuz tartışmalarına şahit olunca üzülürler. Evlatlar olarak, "Emrinizde oluyoruz, istediğinizi alıyoruz, rahatlık tepiyor. Hiç olmazsa biz gelince yapmayın… Aha çekip gidiyorum kahveye (şehre)… Ne haliniz varsa görün" türü serzenişte bulununca, "Kırk yılın başı oğlumuz, kızımız geldi, bebeklerin başını şişirdik" diye bu sefer de ana-baba başlar ağlamaya…

Bu arada, "Oğlum/kızım, siz bize bakmayın, artık babanız/ananız bunadı. İyi kötü böyle idare ediyoruz" türü söylemlerle gönül almaya çalışılır. Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız dönemlerde inanıyorum ki, "Küllü dırdırın haber" sırrınca dırdırlar ziyadeleşmiştir.

KARI-KOCA DIRDIRI

yıl 1950

daha sen yoktun dünyada

biz izdivaç yapmıştık ananla

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

o gün bugün hiç güldürmedi

toplum içine rahatça girdirmedi

malımın zekâtını bile verdirmedi

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

belki düzelir diye hacca götürdüm

şeytan taşlarken ayrılmış, yitirdim

azıcık sevabım vardı, onu da bitirdim

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

şeytan taşlarken kaybolmuştu bir ara

meğer şeytan usulca fısıldamış kulağına

"ayıp oluyor yani, sen olsun yapma kanka"

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

her sene komşular toplanıp kaplıcaya giderler

ayıp olmasın diye usulen bizi de davet ederler

gelemem, mazeretim var deyince dalga geçerler

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

ineğin yalı, tavuğun yemi, eşeğin samanı

biri biter, biri çıkar, rahatça oturtmaz adamı

kızma evladım, bu kadar karaladın diye anamı

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

gelin duymasın, dünür karıyı hiç sevmez

açlıktan ölse hayrına bir bardak su vermez

anan artık huy edinmiş, ölsen de düzelmez

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

özellikle düğünü, bayramı zehir eder

bunun yüzünden gelinler şehre erken gider

bu zamana kadar yaptıkları canıma tak eder

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

nedir bu başıma gelenler?

ne olur birazcık akıl verin erenler

evliya zannediyor beni, sabrımı görenler

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

vasiyet ediyorum, ben önce ölürsem

mezarım ananızdan uzak olsun, ne olur

dünyada çok çektirdi bu hınzır, beni ahirette de bulur

hala dırdırını çekiyorum be oğul!

EBE

hele koca köpeğe bak hele

oturmuş da beni karalıyor velede

kırayım kafanı, bir laf daha söyle de

gençliğimi yedi bu hınzır, şu evin dili olsa da söylese!

OĞUL

tamam ana, o kadar sinirlenme canım

zavallı adam içini döktü, ben de takmadım

ikinizin de yok birbirinden farkı, daha yeni anladım

ben gidiyorum kahveye, ne kozunuz varsa paylaşın!

DEDE

oğlum beni bırakma anana

Allah taş etsin, yalanım varsa

yine çığırdan çıktı, öldürür vallahi

dur, gitme… bekle, geliyorum yanına!