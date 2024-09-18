Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Malatyaspor maçını değerlendirdi ve hafta sonu çok zorlu maça futbolculardan kendilerini çok daha iyi hazırlamalarını istedi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve son bölümde ise oyun formatındaki taktik çalışma ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takım Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kasongo test edilecek

Dört haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Kasango’nun çekilen MR’nın temiz çıktığı açıklandı.

Dünden itibaren sağlık ekibi gözetiminde çalışmalara başlayan Kasango’nun ağrısı olmaması halinde hafta içinde takıma katılması ve Kocaelispor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.