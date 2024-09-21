PFDK Kocaelispor’a ceza yağdırdı. Yeşil Siyahlı takımın geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Manisa FK maçından dolayı değişik cezalar verdi.

Bu maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 126 bin lira para cezası olan Kocaelispor’a ayrıca merdivin boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile 63 bin lira ceza geldi. Aynı maçta batı numaralı alt tribün 15 numaralı blokta yer alan taraftarları ise bir sonraki iç saha maçında yasak getirildi.

Aynı maçta kırmızı kart gören Oıulcan Çağlayan’a ise iki maç ceza verildi. Bu maçta kırmızı kart gören Manisa FK’dan Mamadou Cıssokho’ya da iki maç ceza verildi.

MKE Ankaragücü’ne Fatih Karagükrük maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı misafir tribün güney 325 blokta yer alan taraftarlara bir sonraki misafir kulüp olduğu maçta bir maç ceza verildi.

Çorum FK maçında Yeni Malatyaspor kulübüne akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı ihtar cezası verilirken kulüp başkanı Adil Gevrek’e ise devre arasında akredite edilmediği alana girmekten dolayı ihtar cezası verildi.

Pendikspor’dan Nuno Migual Riberio’ya rakip sporcusuna yönelik ciddi faul nedeni ile iki maç ceza verdi.