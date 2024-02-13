Kocaelispor, Gürcistan’dan forvet Davit Skhirtladze’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil Siyahlı kulüp resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Dinamo Tiflis’den Davit Skhirtladze’nin sezon sonuna kadar kiralı olarak anlaşma sağlandığı ve resmi imzanın atıldığı öğrenildi.

Gürcistan ve Ukrayna’da bir çok takımda forma giyen Gürcü futbolcu bu sezon başında Şampiyonlar ligi elemelerinde iki UEFA kupası eleme maçlarında ise iki karşılaşmada Dinamo Tiflis formalarını giydi.

Kocaelispor kulübü Gürcistan’dan daha önce Georgi Kharasıshkvili’yi kadrosuna katmıştı. Yeşil siyahlı takımda ikinci golcü futbolcu oldu.