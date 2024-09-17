En Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Pazar günü oynanacak Çorum FK-Kocaelispor maçı öncesi yeşil siyahlılarda mali kriz yaşanıyor.

Peşinatlarını alamayan, taksitleri ödenmeyen, geçen yıldan alacakları bulunan futbolcuların kazan kaldırmak üzere belirtildi.

Gazete geciktiği söylenen ödemelerin takımda ciddi sıkıntılar yaşattığını yazarken, mali kriz ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

130 MİLYON LİRA ÖDEME

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre bazı futbolcuların geçen sezondan kalan alacakları olduğu, geçen ay da yerli futbolcuların peşinatlarının önemli bir bölümünün ödenmediği belirtiliyor. Bu ay sonu itibariyle yabancı futbolculara peşinat ve maaş ödemelerinin başlayacağı ifade edilirken, kulübün futbolculara Eylül sonunda toplamda 130 milyon TL’lik ödeme yapılması gerektiğinin altı çizildi.