Kocaelispor’un sahasında Manisa FK ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Aaror Christopher Billy Ondela Appindangoye ve Oğulcan Çağlayan cezalı duruma düştü.

Appindangoye, henüz 2.dakikada, rakibine yaptığı şiddetli faul sonrası direkt kırmızı kart görürken, Oğulcan Çağlayan da 90+2’de yine rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kocaelispor 9 kişi tamamladığı maçı 2-1 kaybederken, 32 yaşındaki Gabonlu stoper Apindangoye ve 28 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan, Kocaelispor maçının 18.dakikasında kırmızı kart gören Manisa FK’lı 30 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho da en az Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.