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Alaca’da kocasıyla tartıştıktan sonra babaevine gelen 24 yaşındaki genç kadın, babasının silahıyla kendini vurdu.

Özhan Mahallesi Tuğcu Sokak’taki babaevine gelen Kübra Sakancı, muhtar olan babasının silahını başına dayayıp tetiğe bastı.

Evde ilk müdahaleyi sağlıkçı olan kardeşi yaparken, talihsiz kadın ağır yaralı olarak, olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kübra Sakancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.