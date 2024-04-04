Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol’da Türkiye Şampiyonu olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu voleybol takımı Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından kabul edildi ve ödüllendirildi.

Çorum şampiyonluğunu kazandıktan sonra grup birincisi Tokat’ta yarı final grubunuda birinci olarak bitirerek Sivas’ta yapılan Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu burdada tüm rakiplerini yeneek Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Aziz Usta ile okul idarecileri, Beden Eğitimi Öğretmeni, antrenör ve sporcuları Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ziyaret sırasında Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulunu bu başarısından dolayı kutladı.

Eğitim ve öğretimin yanında çocukların sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılı olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Abdullah Kodek başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti ve bunun devamını diledi.

Ziyaret sonunda Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek şampiyon takımın sporcuları ile tek tek tanıştı ve ödüllerini verdi.