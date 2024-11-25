Adana​'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kokoreççi dükkanına gelen silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki bir kokoreççide meydana geldi. Silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YEMEK YERKEN BAŞINDAN VURULDU

İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak kayıplara karıştı. Başından vurulan Çamsar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. (31) ise bacağından yaralandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Abdulbasit Çamsar, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.