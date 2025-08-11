Çorum Özel Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Akıncı, yaptığı açıklamada kolonoskopi işlemi ile ilgili bilgiler verdi.

Çorum Özel Hastanesinde başarılı bir şekilde anestezili kolonoskopi işlemi gerçekleştirdiğini ifade eden Uzm. Dr. Hakan Akıncı, kolonoskopinin ne olduğunu, hangi durumlarda yapıldığını ve önemi hakkında şu bilgileri verdi:

Kolonoskopi, makattan girilerek kalın bağırsağın ve ince bağırsağın bir bölümünün kolonoskop adı verilen cihazla incelenmesidir. Kolonoskopi yöntemi bağırsak kanseri ve birçok bağırsak hastalığının tanılanmasında son derece önemli bir yöntemdir. Bu yöntem ile karın ağrısı, rektal kanama, kronik kabızlık, kronik ishal ve diğer bağırsak sorunlarına yol açan nedenler tespit edilmektedir. Kolonoskopi yöntemi hastaya doğru, güvenilir, kapsamlı bir tanılama ve ardından uygulanacak tedavi yönteminin sunulmasında en çok kullanılan yöntemdir.

MAKATTA ÇATLAK HASTALARINDA KOLONOSKOPİ GEREKİR Mİ?

Anal hastalıklar karşısında tanılama sürecinde karşılaşılan en önemli sorun, bağırsak kanseri ya da ülseratif kolit gibi ciddi hastalıkların makatta çatlak veya hemoroid hastalığı belirtileri ile benzerliği sebebiyle atlanması ve yanlış tanılamayla tedavi sürecinin gecikmesi olmaktadır. Bu belirtiler kimi zaman gerçekten makatta çatlak ya da hemoroidal hastalık belirtileri olabileceği gibi bazen de daha ciddi hastalıkları işaret edebilmektedir.

Makatta çatlak hastalarında makat bölgesi bu hassas ve ağrılıdır. Böyle bir hastada özellikle rijid rektoskopi gibi işlemler hastanın tedavi sürecinden vazgeçmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle makatta çatlak hastalarında kolonoskopi gibi tanılama yöntemleri gerekliyse, anal fissür tedavi edildikten sonra yapılmalıdır. Böylece hastanın işlem sırasında duyacağı ağrıyı azalmaktadır. Belirtiler sebebiyle kanser gibi ciddi hastalıkların varlığı şüphesi söz konusuysa hasta derin bir uyutma ve perianal lokal anestetik yapılarak kolonoskopi incelemesi yapılabilir.

NE KADAR SÜREDE NORMAL HAYATIMIZA DÖNÜYORUZ?

Hastalar tipik olarak yaklaşık 30 dakika boyunca iyileşme odasındadır. Hemen sonra biraz yorgunluk hissedebilirsiniz, bu gayet normaldir. Acı hissetmemeniz gerekiyor. Sedasyon aldığınız için sizi eve götürecek birine ihtiyacınız olacaktır.

KOLONOSKOPİ SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İyileşme sürecini daha yumuşak hale getirmek için çok miktarda kaba yemek, alkol ve gazlı içecek içeren lifli gıdalardan uzak durmanızı öneririz. Kolonoskopiden hemen sonra büyük salatalar ve çiğ sebzeler gibi yiyeceklerin tüketilmesi kramplara yol açabilir; bu nedenle günün geri kalanında bunları önlemek en iyisidir. İnsanlar anesteziye farklı yanıt verirler, bu yüzden bir sonraki güne kadar alkollü içeceklerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Birçok insan bir sonraki yemeğini yemeye hevesliler ama rehidratasyonun önemini unutuyorlar. İdrar çok net ve sadece hafifçe sarı renkte olana kadar su içmenizi tavsiye ederiz. Yorucu egzersizlerden kaçınmak da daha güvenlidir.

KOLONOSKOPİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Nihai amaç, tüm kolon astarını görselleştirebilmektir. Bu sayede doktorunuz dışkı tarafından engellenebilen kolon poliplerini tespit edip çıkarır. Önceden tanımlanmış poliplerin belirlenmesi ve çıkarılması, kolon kanseri önlenmesinin anahtarıdır.” (Haber Merkezi)