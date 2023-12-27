Çorum'un komşu illerinden Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Çorum'da da hissedildi.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Çankırı ve çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından AFAD’tan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi.