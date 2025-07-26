Samsun'da, Bafra Ovası'nda başlayan karpuz hasadı devam ediyor.

Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 13 bin 500 dekar alanda karpuz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Nisan ayında örtü altında başlayan karpuzun hasadının sürdüğünü belirten Aşçı, karpuzun tanesinin tarladan 2 ila 3 liradan satıldığını dile getirdi.

Diğer illerdeki karpuz hasadının çoğunun tamamlandığına dikkati çeken Aşçı, "Zaten burası, onlar bittikten sonra başlıyor. Bir hafta içinde karpuz fiyatlarının biraz daha yükseleceği söyleniyor. Ağustos 15'inden sonra karpuzun daha iyi para edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Aşçı, Bafra Ovası'ndan alınan karpuzun İç Anadolu başta olmak üzere Çorum , Ordu, Trabzon, Rize gibi illere gönderildiğine işaret ederek, ovada dönüm başına 7-8 ton verim alındığını, rekoltenin de 94 bin 500 ton olacağını tahmin ettiklerini anlattı.

Ankara'da sebze tüccarlığı yapan Mehmet Bakır ise Türbe Mahallesi'nde 250 dönüm civarındaki arazide bulunan ürünü tanesi 2 liradan aldıklarını belirterek, "Buradan aldıklarımızı Ankara'ya göndereceğiz, marketlere gidecek. Bafra Ovası'ndan elde edilen ürünler Ankara ile sınırlı kalmayıp, Çorum başta olmak üzere Karadeniz'in birçok iline ve Türkiye'nin farklı yerlerine ulaştırılıyor." diye konuştu.

Bafra Ovası'nın topraklarının verimli ve karpuzunun lezzetli olduğunu dile getiren Bakır, "Diğer illerde karpuz hasadı bitmek üzere. Bafra Ovası'nın toprakları daha verimli ve karpuzu daha lezzetli olduğu için burayı tercih ettik." ifadesini kullandı.