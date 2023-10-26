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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner sözünde durarak, konser için ayrılan 300 bin TL’yi SMA hastası minik İbrahim’in bağış hesabına yatırdı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, önceki gün makamında düzenlediği canlı yayın programıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenecek olan Zeynep Dizdar Konserini iptal ettiklerini duyurmuştu.

Başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile SMA hastası İbrahim bebeğin anne ve babasının da hazır bulunduğu programda Başkan Şahiner, aileye sürpriz yapmış, aldıkları kararla, 2023 yılı sosyal yardımlar için ayrılan 300 bin TL’yi, İbrahim bebeğin kampanyasına aktaracaklarını ifade etmişti.

Başkan Şahiner, dün söz verdiği üzere 300 bin TL’yi minik İbrahim’in bağış hesabına yatırdıklarını açıkladı.

Minik İbrahim’in anne ve babası Mansur ve Tuğba Çalış çifti ise Başkan Şahiner’e teşekkür etti.