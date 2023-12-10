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Sanayi Sitesi'nde bir kişi iple canına kıydı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sanayi Sitesi 77. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. 46 yaşındaki Salim İşler isimli bir kişi konteyner içinde kendini iple asarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Salim İşler’in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Talihsiz adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.