Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Çorum’da konut satışında mayısta bir önceki aya göre yüzde 27,73 artış yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

Çorum’da Nisan ayında 440 konut satılırken bu rakam mayısta 562’ye yükseldi.

Mayıs ayında Samsun’da 1914, Tokat’ta 471, Amasya’da ise 477 konut satıldı.