İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, seçim çalışmalarına iftar sonrası da devam ediyor. Ertekin ve beraberindekiler, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi’nde ve Valilik binası arkasında bulunan kahvehaneleri ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte kahvehane ziyaretleri düzenleyen Ertekin, vatandaşlarla sohbet ederek, hem hal hatır sordu, hem de projelerini anlatarak seçimlerde destek istedi.

Ertekin, kültür gezilerine, konserlere harcanan parayı emeklilere, fakir fukaraya et, ekmek olarak dağıtacağını açıkladı. Ertekin, emekliler başta olmak üzere dar gelirlilere ayda bir kilo et, 100 ekmek ve bin TL kartlarına nakit yükleyeceklerini belirtti.

Konut ve kira problemlerini de arsa üreterek ve konut yaptırarak, çözeceklerini kaydeden Ertekin, “5.000 adet 350 m2 büyüklüğünde, altyapısı belediyemizce hazırlanan arsa üretilecek, projesi de belediyemizce hazırlanacak, tek katlı evlerden oluşarak yaptırılacak konutlar, arsası ve evi olmayanlar öncelikli olmak üzere teslim edilecektir. Şehrimizin muhtelif yerlerinde sosyal konutlar yapılarak geliri olmayan emekli ve asgari ücretliler için gelir durumuna göre kiraya verilecek” dedi.

Çorum’un konut sorununa neşter vuracaklarını dile getiren Ertekin, “Belediyemizce yapılacak olan sosyal konutlar, Çorum merkezde son 1 yıldır ikamet eden, konutu, arsası olmayanlar öncelikli olarak sabit ve uzun vadede ödeme şartı ile vatandaşlarımıza sunulacaktır. 10 yıl taksitli olarak tahsisi yapılacak konutlar 10 yıl süresince satılamayacak” ifadesini kullandı.

Ertekin, ayrıca Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri kapsamında beraberinde Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Atatürk Anıtı’nı ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu, şehitlerimizi andı.