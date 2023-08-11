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İtfaiye sahasında kale arkasına kaçan topu almaya giden sporcu velisi köpeklerin saldırısı sonucu tellerin üzerinden atlamaya çalıştı, hastanelik oldu.

Yapıldığı ilk günden itibaren büyük korkuya neden olan ormanlık alana kaçan topların olduğu bölgedeki köpekler sorunu bir türlü çözülemedi.

Merkezdeki sahaların yıkılarak yenilerinin yapıldığı bölgedeki sorunlar bir türlü bitmiyor.

UEFA Standartlarında yapılan İtfaiye ve Devane sahalarında gece maçı oynatmak nerdeyse imkansız. Işıklandırmaları yetersiz. Gece maçı olmadığı için bu konu şimdilik idare ediliyor. Antrenman bu şartlarda yapılıyor.

İtfaiye sahasındaki en büyük sorun ise kale arkasındaki ormanlık alana kaçan toplar. ormanlık alanda sayısız köpek bulunuyor.

Bu alana kaçan topları almak için büyük futbolcular üçerli dörderli gruplar halinde ellerinde sopalarla bu alana girerek toplarını almaya çalışıyor.

Bu hafta başında çocuğunu antrenman için İtfaiye sahasına getiren bir veli topun bu bölgeye kaçmasının üzerine köpeklerden habersiz bu bölgeye girdi vetopu aldığı anda beş altı köpeğin birden üzerine geldiğini görünce panik ile kaçarken demirlerden tutundu ve ellerinde büyük yaralar oluştu.

Olay sonrasında acil servisde yapılan muayene sonunda ellerine gerekli bakım yapılarak bandajlanan sporcu velisi aynı duruma çocuğunun yaşamasını düşünmek bile istemediğini söyledi.

Sporcu velisi kale arkasındaki alanın on metrelik bölümüne bir tel örgü çekilerek köpeklerin bu alana girmesine engel olunması halinde bu sorunun ortadan kalkacağını belirterek yetkililerin bu basit işi biran önce yapmasını istedi.