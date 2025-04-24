Çorum ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tamer D. idaresindeki 19 AEK 911 plakalı otomobil ile Şakire K’nin kullandığı 61 AEG 334 plakalı otomobil, Çorum -İskilip kara yolu Köprüalan köyü kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri köy kavşağındaki köprüden yaklaşık 5 metre aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 61 AEG 334 plakalı otomobilde bulunan Çınar K. ve İnci K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.