Sakarya'da yaşayan Çorumlu genç, arkadaşının kazara ateşlendiği öne sürülen bir tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşları ile gittiği ortamda kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun Çorumlu İbrahim Yıldırım’ın başına isabet etti.

Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan tabancanın sahibi ve ateşlenme şekliyle ilgili detaylar araştırılıyor.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Çorum'un Kargı ilçesi Bozarmut köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki 2 çocuk babası gencin vefatı köy halkını yasa boğarken, merhumun cenazesinin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.