Samsun’da yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm şampiyonasında Çorumlu sporcularbir altın iki gümüş madalya kazandılar.

16-19 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden Emirhan Büyükafşar genç erkekler 100 metre metal kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı okuldan Seçil Karakütük 200 metke genç Down Kızlar kategorisinde Baran Kelten ise 800 metre mental genç erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.