Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu Bocce Türkiye Şampiyonasındaki performansı ile herkesin büyük beğenisini ve takdirini kazandı.

36 öğrencili köy okulunda yaptığı çalışmalarla iki yıldır Bocce’de il şampiyonluğunu kazanan İlhan Aycan yönetimindeki Şehit Erol Keskin Ortaokulu Türkiye finallerinde de kürsüye zorlardı.

İki yıldır Küçük Yıldız kız erkek Bocce Vole disiplini müsabakalarında Çorum şampiyonu olan Şahit Erol Keskin ortaokulu bu yıl Karabük’te yapılan grup müsabakalarında da birinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

26-29 Mayıs tarihlerinde Muğla Akyaka’ka yapılan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Osmancık Şehit Erol Keskin Ortaokulu ğrencilerinden Emirhan Sülük Küçük erkeklerde volo Türkiye onuncusu, Zeliha Topcu küçük kızlar onuncusu Zümra Beren Kesgin ise yıldızlar onbirincisi olmayı başardı. Beden Eğitimi Öğretmeni İlhan Aycın çok zor şartlar altında yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye finallerinde kürsüye zorlayan sporcular yetiştirdiklerini belirterek bu başarıyı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Aycan her zaman yanlarında olan Okul Müdürü Hüseyin Yalçın’a teşekkür etti.