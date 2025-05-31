U 13’de şampiyon bugün belli oluyor.

Yarı final maçlarını kazanan Mimar Sinanspor ile Vefaspor takımları bu akşam saat 17’de şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Grup ve eleme maçlarını kazanarak finale yükselen iki takım Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımları bugün saat 17’de İtfaiye sahasında şampiyonluk için karşılaşacaklar.

Futbol alt yapısında bugüne kadar biten alt yapı katagorilerinde üçünde final oynayan iki takım bugün dördüncü kategoride de şampiyonluk için karşılaşacaklar. Bundan önce U 14 ve U 15’de Vefaspor mutlu sona ulaşırken U 16 kategorisinde ise Mimar Sinanspor takımı şampiyon olmuştu.

Bu maçtan önce saat 15.30’da ise yarı final maçlarını kaybeden iki takım Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar. Bu maçların ardından düzenlenecek törenle takımlara kupa ve madalyaları verilecek.

Final maçı Serhat Doğan’ın

U 13’de bugün oynanacak üçüncülük dördüncülük ve final maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor arasındaki üçüncülük dördüncülük maçını Mertcan Öğreten, Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki final maçını ise Serhat Doğan yönetecek.